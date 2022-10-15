Житель Коми сбил 83-летнего пенсионера и 57-летнюю сопровождающую

14 октября в в Печоре случилась авария. В ДТП пострадали двое пешеходов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации УГИБДД республики, это случилось в 22:02, когда водитель 1973 года рождения за рулем ВАЗ-21230 ехал мимо дома №2А по улице Советской. В какой-то момент он сбил сразу двух пешеходов, которые переходили дорогу вне “зебры”.