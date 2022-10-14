В Коми водитель без прав вылетел в кювет и врезался в забор: пострадал ребенок

В Прилузском районе произошло ДТП, где пострадал ребенок. Подробности происшествия сообщили в республиканской Госавтоинспекции. По информации УГИБДД по Коми, авария случилась 13 октября в 11:20. Водитель за рулем Opel ехал по улице Центральной села Черныш со стороны дороги "Вятка". Напротив дома №131 А он съехал с дороги в кювет, а затем врезался в забор.

В результате пострадала 13-летняя девочка, которая сидела на заднем месте. В момент удара она не была пристегнута и получила ушиб мягких тканей лица и ссадины.