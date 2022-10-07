В Коми водитель "Киа" врезался в автобус с пассажирами, пострадали люди

6 октября в Ухте случилась авария. На дороге столкнулись “Киа” и служебный автобус. В результате пострадали люди, сообщает Госавтоинспекция региона. По информации УГИБДД по Коми, это случилось в 10:52, когда мужчина 1979 года рождения за рулем “Киа Спектра” ехал по дороге Ухта-Дальний. На 3 километре он стал поворачивать налево и врезался в ПАЗ.

В результате пострадали двое. Водитель иномарки получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. При этом он не был пристегнут, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение.