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В Коми водитель "Киа" врезался в автобус с пассажирами, пострадали люди

В Коми водитель "Киа" врезался в автобус с пассажирами, пострадали людиГИБДД по Коми

6 октября в Ухте случилась авария. На дороге столкнулись “Киа” и служебный автобус. В результате пострадали люди, сообщает Госавтоинспекция региона.

По информации УГИБДД по Коми, это случилось в 10:52, когда мужчина 1979 года рождения за рулем “Киа Спектра” ехал по дороге Ухта-Дальний. На 3 километре он стал поворачивать налево и врезался в ПАЗ.

В результате пострадали двое. Водитель иномарки получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. При этом он не был пристегнут, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

Также пострадала пассажирка автобуса. Женщина 1967 года рождения получила травмы головы и гематомы. Не госпитализирована. К счастью, в момент аварии она была пристегнута, что спасло ее от серьезных травм.

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