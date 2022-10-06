Под Сыктывкаром водитель легковушки вылетел на встречку и протаранил микроавтобус

5 октября на трассе Сыктывкар-Ухта случилась авария. На дороге столкнулись легковушка и микроавтобус. Об этом сообщили в УГИБДД по республике.

Как рассказали в Госавтоинспекции, это случилось около 17:30 на 32 километре дороги Сыктывкар-Ухта. Водитель 1989 года рождения за рулем “Рено Логан” вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус “Фольксваген”.