В центре Сыктывкара столкнулись "Хендэ" и "Шевроле", пострадал ребенок

4 октября в столице Коми произошла авария. Две машины столкнулись в самом центре города. В результате пострадали два человека. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД по Сыктывкару, это произошло в 20:15. Водитель 1968 года рождения за рулем “Хендэ” ехал по улице Орджоникидзе со стороны улицы Интернациональной. Проезжая по перекрестку улиц Ленина и Орджоникидзе он хотел “проскочить” на красный свет, но врезался в “Шевроле”, за рулем которого был водитель 1983 года рождения. Второе авто ехало со стороны улицы Бабушкина.