Под Сыктывкаром девочка пострадала в автобусе по пути в школу

27 сентября в Выльгорте произошло ДТП с 15-летней школьницей. По пути на учебу она упала в автобусе из-за резкого торможения у остановки. Об этом рассказали в ГИБДД региона.

Это произошло в 7.30, когда мужчина 1961 года рождения за рулем ПАЗа на маршруте №101 двигался по улице Домны Каликовой в Выльгорте. У остановки в районе дома №32 он ударил по тормозам, после чего в салоне упала девочка 2007 года рождения.