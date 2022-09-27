В Сыктывкаре сбили 10-летнего мальчика на велосипеде

27 сентября в Сыктывкаре произошла авария с несовершеннолетним. Ребенок 2012 года рождения попал под колеса авто. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, это случилось около 7.45, когда водитель 1977 года рождения за рулем Volkswagen Touareg ехал по улице Трактовой со стороны улицы Хвойной. Во время поворота направо на зеленый свет в направлении улицы Радужной на его пути оказался велосипедист, который переезжал дорогу.