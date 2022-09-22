В ДТП на трассе в Коми пострадали пять человек

21 сентября в районе Ухты случилась авария. Водитель съехал в кювет, в результате чего пострадали несколько человек. Двое из них в больнице. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД Коми, это случилось в 07.51, когда мужчина 2001 года рождения за рулем Hyundai двигался по дороге Ухта — Троицко-Печорск. На 31 километре дороги он не справился ус управлением, и машина вылетела в кювет. В ДТП пострадали сразу пять человек, включая водителя, который получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.