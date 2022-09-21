В Сыктывкаре мотоциклист скрывался от погони и протаранил машину ДПС

20 сентября в столице Коми произошло ДТП. В результате пострадал мотоциклист, который врезался в машину ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Коми.

Это случилось, когда мотоциклист 1992 года рождения за рулем мотоцикла Kawasaki без номеров попался на глаза сотрудникам ГИБДД. Стражи порядка попытались остановить его, но тот начал скрываться. Правда, уйти далеко ему не удалось: за ТРЦ Макси патрульный автомобиль заблокировал гонщику путь и тот врезался в машину.