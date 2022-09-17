В Сыктывкаре водитель "Киа" сбил человека на электросамокате

16 сентября столице Коми произошла авария с участием водителя электросамоката. Подробнее об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции. Это случилось утром, в 7.55. На выезде с дворовой территории №225 по улице Карла Маркса водитель за рулем автомобиля “Киа” сбил человека на электросамокате.

В результате ДТП мужчина 1988 года рождения за рулем самоката получил травмы. У него диагностированы ссадины, поэтому госпитализация ему не понадобилась. Во время столкновения пострадавший был без шлема.