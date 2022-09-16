В Сыктывкаре в аварии на шоссе пострадал двухлетний ребенок

25 сентября на одной из дорог Сыктывкара произошла авария. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД по Коми.

По информации УГИБДД региона, это случилось в 19:30. Водитель 1978 года рождения, управляя Renault Kaptur двигался по Сысольскому шоссе, но при повороте к дому №47 не пропустил ВАЗ, в результате чего машины столкнулись.