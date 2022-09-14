В Сыктывкаре под колеса Daewoo попал ребенок на велосипеде

13 сентября в столице Коми произошла авария с несовершеннолетним на велосипеде. Подростка сбила машина. Подробности происшествия сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как рассказали в УГИБДД по Коми, это случилось в 17.17, когда 30-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia ехал с территории дома №136 по улице Морозова. Внезапно перед ним оказался 16-летний подросток на велосипеде, который ехал по линии тротуара. Уйти от столкновения не удалось, и водитель сбил велосипедиста.