В аварии на трассе в Коми пострадала трехлетняя девочка

10 сентября под Корткеросом случилась авария: на трассе столкнулись “Лифан” и “Хендэ”. Подробнее об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Как сообщили в УГИБДД по Коми, ДТП произошло в 9.45, когда водитель “Лифана” с прицепом ехал по дороге Сыктывкар - Троицко-Печорск со стороны Усть-Кулома. Направляясь к столице Коми на 46 километре трассы водитель не учел дистанцию до другой машины и врезался в “Хендэ”, которая ехала впереди.