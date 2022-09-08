В Сыктывкаре машина скорой помощи столкнулась с иномаркой

7 сентября в столице Коми случилась авария. В ДТП столкнулись машина скорой помощи и “Сааб”. Пострадали три человека.
Как сообщили Госавтоинспекции, это произошло в 18.36, когда водитель 1976 года рождения за рулем “Сааб” ехал по улице Орджоникидзе. На регулируемом перекрестке с Октябрьским проспектом он не пропустил машину скорой помощи, хотя и двигался на зеленый свет.
Машина экстренной службы в этот момент ехала по встречке на красный сигнал, но с включенными мигалками и сиреной.
В результате пострадали три человека из скорой. Водитель 1980 года рождения получил ушиб поясницы и кистей. Пассажирка 1992 года рождения — сотрясение, черепно-мозговую травму, а также ушибы бедра и голени. Еще одна пассажирка — женщина 1986 года рождения — ушибы бедра, голени и коленей.