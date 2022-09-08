В Сыктывкаре машина скорой помощи столкнулась с иномаркой

7 сентября в столице Коми случилась авария. В ДТП столкнулись машина скорой помощи и “Сааб”. Пострадали три человека. Как сообщили Госавтоинспекции, это произошло в 18.36, когда водитель 1976 года рождения за рулем “Сааб” ехал по улице Орджоникидзе. На регулируемом перекрестке с Октябрьским проспектом он не пропустил машину скорой помощи, хотя и двигался на зеленый свет.

Машина экстренной службы в этот момент ехала по встречке на красный сигнал, но с включенными мигалками и сиреной.