В Сыктывкаре водитель "Нивы" сбил двух человек

7 сентября в столице Коми произошло жесткое ДТП. На перекрестке сбили сразу двоих пешеходов. Об этом порталу "Pro Город Сыктывкар" рассказали читатели. По информации очевидца, авария случилась в 7:55 утра. На перекрестке улиц Чкалова и Октябрьский проспект сбили двоих человек. За рулем "Нивы", которая наехала на людей, находился пожилой мужчина. На место происшествия вскоре прибыли скорая помощь и ГИБДД.

В Госавтоинспекции сообщили, что в аварии пострадала женщина 1980 года рождения, ее госпитализировали, предварительного диагноза пока нет. Также пострадал мужчина 1984 года рождения, он получил ушиб мягких тканей левой голени.