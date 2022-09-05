В России ужесточат требования для получения прав на одну из категорий

Нижняя палата парламента в сентябре собирается принять законопроект, который предполагает ряд поправок, ужесточающих получение водительских прав в России. Пояснительная записка к соответствующему законопроекту есть у "Известий".
Одна из ключевых касается выдачи водительского удостоверения категории D — она позволяет управлять пассажирскими видами транспорта с числом мест от девяти и более (то есть, речь идет, в первую очередь, об автобусах и маршрутках). Согласно новым предложениям, получить ее можно будет только в том случае, если человек владеет другими категориями и имеет стаж вождения не менее 12 месяцев.
"В 2021 году из-за нарушений правил дорожного движения водителями автобусов совершено 3464 ДТП. В таких ДТП погибли 166 и ранены 5325 человек, при этом число погибших увеличилось на 3,1%", — говорится в документе.
Изменения также затронут людей, решивших вновь получить водительское удостоверение после того, как их поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Для них будет установлен запрет на допуск к сдаче экзаменов по управлению автомобилем до истечения срока наказания.
Согласно законодательству, он составляет не менее двух лет. Также нововведения ждут лиц с иностранными водительскими удостоверениями.
Зарубежные документы предлагается признавать недействительными спустя шесть месяцев после того, как их владелец получил вид на жительство в РФ или российский паспорт. То есть, иностранцам придется снова сдавать экзамены и выучить местные правила дорожного движения. Это позволит снизить количество аварий на дорогах, предполагают авторы инициативы.