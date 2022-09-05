В России ужесточат требования для получения прав на одну из категорий

Нижняя палата парламента в сентябре собирается принять законопроект, который предполагает ряд поправок, ужесточающих получение водительских прав в России. Пояснительная записка к соответствующему законопроекту есть у "Известий".

Одна из ключевых касается выдачи водительского удостоверения категории D — она позволяет управлять пассажирскими видами транспорта с числом мест от девяти и более (то есть, речь идет, в первую очередь, об автобусах и маршрутках). Согласно новым предложениям, получить ее можно будет только в том случае, если человек владеет другими категориями и имеет стаж вождения не менее 12 месяцев.