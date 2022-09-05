В Сыктывкаре из-за пьяного водителя "Лады" пострадала женщина

4 сентября в столице Коми произошло ДТП. 32-летний мужчина допустил падение человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, это слоилось 4 сентября в 1.15. Водитель сел за руль своей лады, предварительно выпив. В момент, когда он начал движение от дома №122 по улице Тентюковской мужчина не убедился в безопасности своего маневра и допустил падение человека на проезжую часть. Когда авто тронулось, за ручку двери держалась женщина.