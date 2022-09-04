17-летняя девушка, выжившая в смертельной аварии в Коми, умерла в больнице

17-летняя девушка, которая выжила в смертельной аварии 22 августа, скончалась в больнице. Об этом сообщила ее мать.

Врачи пытались спасти девушку почти две недели. Все это время она была в крайне тяжелом состоянии и стабилизировать его не удавалось. Ее должны были перевезти в Сыктывкар, но лучше пострадавшей не становилось. 3 сентября она скончалась.