17-летняя девушка, выжившая в смертельной аварии в Коми, умерла в больнице

17-летняя девушка, которая выжила в смертельной аварии 22 августа, скончалась в больнице. Об этом сообщила ее мать.
Врачи пытались спасти девушку почти две недели. Все это время она была в крайне тяжелом состоянии и стабилизировать его не удавалось. Ее должны были перевезти в Сыктывкар, но лучше пострадавшей не становилось. 3 сентября она скончалась.
Напомним, авария произошла под Ухтой 22 августа. 19-летний водитель за рулем ВАЗ 21703 ехал по лесной дороге от трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар в сторону деревни Аким. На 7 километре он вылетел в кювет, где авто перевернулось. В результате погибла 16-летняя девушка. Еще несколько человек пострадали.