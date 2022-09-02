В Коми столкнулись ВАЗ и грузовик: два человека пострадали

1 сентября в Сосногорске произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщили в УГИБДД региона.
ДТП случилось около 14.20, когда мужчина за рулем грузовика ехал по трассе Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. На 352 километре дороги он оказался на нерегулируемом перекрестке и не пропустил ВАЗ, в результате чего автомобили столкнулись.
В аварии пострадали два человека, находившиеся в легковушке. Водитель 2001 года рождения получил ушиб грудной клетки, ссадину кисти и ушибленную рану подколенной области. В момент столкновения молодой человек не был пристегнут.
Также пострадала пассажирка ВАЗа. Девушка 2005 года рождения получила тупую травму живота. Пострадавшим госпитализация не потребовалась.