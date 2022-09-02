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В Коми столкнулись ВАЗ и грузовик: два человека пострадали

В Коми столкнулись ВАЗ и грузовик: два человека пострадалиГИБДД по Коми

1 сентября в Сосногорске произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

ДТП случилось около 14.20, когда мужчина за рулем грузовика ехал по трассе Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. На 352 километре дороги он оказался на нерегулируемом перекрестке и не пропустил ВАЗ, в результате чего автомобили столкнулись.

В аварии пострадали два человека, находившиеся в легковушке. Водитель 2001 года рождения получил ушиб грудной клетки, ссадину кисти и ушибленную рану подколенной области. В момент столкновения молодой человек не был пристегнут.

Также пострадала пассажирка ВАЗа. Девушка 2005 года рождения получила тупую травму живота. Пострадавшим госпитализация не потребовалась.

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