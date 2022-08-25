Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре ищут 16-летнего мотоциклиста, который сбил человека

В Сыктывкаре ищут 16-летнего мотоциклиста, который сбил человека

В поселке Седкыркещ города Сыктывкара подросток на мотоцикле сбил пешехода и скрылся. Его ищет полиция. Об этом сообщает "Комиинформ".

Это случилось 25 августа. Ка сообщили очевидцы, ночью жителя поселка Трехозерка сбил 16-летний подросток на мотоцикле. После этого парень уехал, а мужчина 1980 года рождения попал в больницу с ушибленной раной головы, открытым перелом бедра и закрытым переломом грудной клетки.

ГИБДД провидит розыскные мероприятия. 

Напомним, ранее в столице Коми произошла еще одна авария с мотоциклистом. 24 августа водитель двухколесного транспорта врезался в ВАЗ. Байкера госпитализировали с закрытыми переломами обоих бедер, кроме этого он вывихнул правое плечо. 

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости