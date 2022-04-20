В Коми женщина-водитель влетела в МАЗ и погибла

19 апреля в Княжпогостском районе произошла смертельная авария. На 102 километре трассы Сыктывкар – Ухта столкнулись ВАЗ и МАЗ. В результате погиб человек, сообщает ГИБДД Коми.

Все случилось в 23:17, когда женщина 1984 г.р., за рулем ВАЗ-2114 ехала в направлении Ухты. На 102 км она вдруг выехала на встречку и врезалась в МАЗ.