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В Коми женщина-водитель влетела в МАЗ и погибла

В Коми женщина-водитель влетела в МАЗ и погиблаФото ГИБДД Коми

19 апреля в Княжпогостском районе произошла смертельная авария. На 102 километре трассы Сыктывкар – Ухта столкнулись ВАЗ и МАЗ. В результате погиб человек, сообщает ГИБДД Коми.

Все случилось в 23:17, когда женщина 1984 г.р., за рулем ВАЗ-2114 ехала в направлении Ухты. На 102 км она вдруг выехала на встречку и врезалась в МАЗ.

Женщина-водитель погибла на месте. В ГИБДД отметили, что она не была пристегнута. Пассажир ВАЗа 1980 г.р. получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рваную рану лба, госпитализирован, был пристегнут.

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