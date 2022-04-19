В Коми водитель "Шкоды" протаранил полицейский фургон

18 апреля в Ухте произошла авария. Около 21.40 столкнулись легковушка и полицейский автомобиль. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Это случилось в районе Набережной Газовиков, 10. Водитель 1967 года рождения за рулем Skoda Rapid ехал со стороны проспекта Космонавтов на направлении дороги Сыктывкар - Ухта, и оказался на встречке, где врезался в полицейский фургон.
Очевидцы сообщили, что водителю легковушки стало плохо, что и стало причиной такого поведения на дороге. В результате мужчина из Skoda получил травмы. У него диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и ушибы кистей. Его доставили в больницу.