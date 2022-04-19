В Коми водитель "Шкоды" протаранил полицейский фургон

18 апреля в Ухте произошла авария. Около 21.40 столкнулись легковушка и полицейский автомобиль. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Это случилось в районе Набережной Газовиков, 10. Водитель 1967 года рождения за рулем Skoda Rapid ехал со стороны проспекта Космонавтов на направлении дороги Сыктывкар - Ухта, и оказался на встречке, где врезался в полицейский фургон.