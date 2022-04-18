В Сыктывкаре 9-летний ребенок на самокате попал под такси

18 апреля в столице Коми произошло ДТП с ребенком. 9-летний мальчик на самокате попал под колеса авто. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как рассказали в ГИБДД, это случилось в 7.48, когда водитель такси Renault Logan заезжал на территорию дома №63 по улице Пушкина. Он не уступил дорогу пешеходу — ребенку на самокате, который двигался по линии тротуара слева направо по ходу движения машины.