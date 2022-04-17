В Коми пьяный подросток сел за руль и приехал в кювет: пострадали люди

16 апреля в Корткеросском районе случилась авария. Подросток за рулем SsangYong отправил машину с пассажирами в кювет. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции. По информации УГИБДД по Коми, инцидент произошел около 17.50 часов. Парень 2005 года рождения за рулем иномарки ехал по трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. Внезапно он съехал в кювет, и машина опрокинулась.

Результатом стали травмы сразу трех человек. Водитель получил автотравму, черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. Также пострадал пассажир 2006 года рождения и еще один парень 2003 года рождения.