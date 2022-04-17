Житель Коми протаранил шлагбаум на железной дороге и решил выпить

15 апреля в Ухте произошла авария. Прямо на железнодорожном переезде водитель ВАЗа въехал в опору шлагбаума. Об этом рассказали в ухтинском ГИБДД.

Это случилось 15 апреля в 10.05. Водитель 1979 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ–2114 возле дома №20 по улице Транспортной не справился с управлением и протаранил опору для шлагбаума. От осмотра медицинскими работниками водитель отказался.