Житель Коми протаранил шлагбаум на железной дороге и решил выпить

15 апреля в Ухте произошла авария. Прямо на железнодорожном переезде водитель ВАЗа въехал в опору шлагбаума. Об этом рассказали в ухтинском ГИБДД.
Это случилось 15 апреля в 10.05. Водитель 1979 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ–2114 возле дома №20 по улице Транспортной не справился с управлением и протаранил опору для шлагбаума. От осмотра медицинскими работниками водитель отказался.
Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что водитель пьян, но мужчина заявил, что выпил после аварии. Он объяснил, что перенервничал из-за произошедшего, и решил справиться со стрессом таким способом.