Жителю Коми вынесли приговор за смерть троих девушек в пьяном ДТП

Это случилось еще 15 ноября 2019 года. Дтп произошло в Архангельской области, город Котлас. Как выяснилось в суде, мужчина сел за руль пьяным и выехал на большой скорости на встречку, где протаранил Volkswagen. В аварии погибли три девушки, которые там находились.

Водитель из Коми, который устроил ДТП, где погибли три девушки, отправится за решетку на 11 лет. Он настаивал, что невиновен, но суд решил не пересматривать приговор. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Свою вину в итоге мужчина не признал, а также настаивал, что обвинение — это лишь догадки и предположения. Он заявил, что выпил 50 грамм коньяка и не был пьян. Согласился с тем, что двигался со скоростью 130-150 километров в час, зная, что разрешённая скорость движения составляет 60 километров в час.

По словам свидетелей, погибшая в аварии девушка всегда управляла автомобилем осторожно, скорость не превышала. Её супруг рассказал, что стрелка спидометра застыла на скорости 20 километров в час, автомобиль получил наибольшие повреждения, вероятно, девушка пыталась затормозить. В Audi стрелка спидометра остановилась на 170 километрах в час, чётко ощущался запах алкоголя. По мнению экспертов, причиной ДТП стало нарушение Князькиным правил дорожного движения, сообщил портал «Регион 29».

Свидетель, двигавшийся по трассе во время ДТП, показал, что его внимание привлекла иномарка Audi, которая удалялась, быстро смещаясь вправо, затем влево, на встречную полосу, при этом двигаясь со скоростью свыше 100 километров в час. Выехав на встречную полосу, Audi столкнулся с машиной «Фольксваген», двигавшейся навстречу. Свидетель полагал, что именно подсудимый, управлявший Audi, виновен в аварии, поскольку он двигался с превышением скорости, совершал опасные маневры.

Медик, прибывший на место, показал, что водитель и пассажир Audi находились в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал состояние здоровья Князькина смягчающим обстоятельством, после ДТП ему установили вторую группу инвалидности. Суд приговорил его к наказанию в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный 1993 года рождения был ранее не судим. Его заработная плата составляла около ста тысяч рублей в месяц, имеет кредитные обязательства. Не женат, иждивенцами не обременен.

Приговор обжаловали осуждённый и его защитники, настаивавшие на невинности Князькина, а также потерпевшие, полагавшие назначенное наказание чрезмерно мягким. Суды второй и третьей инстанций оставили приговор без изменений.