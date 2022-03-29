В Сыктывкаре УАЗ врезался в такси, а потом протаранил дорожный знак

Вечером 28 марта в столице Коми произошла авария. Прямо на перекрестке улиц Димитрова и Старовского УАЗ столкнулся с такси, а потом вылетел на тротуар. Об этом порталу "Pro Город Сыктывкар" сообщили читатели.

По информации Госавтоинспекции, это произошло в 21.20. Водитель УАЗа ехал по Димитрова и уже начал поворот на перекрестке со Старовского, но вдруг столкнулся с такси Renault Logan, которому решил не уступать дорогу. На этом дело не кончилось, и буханка вылетела на тротуар, где врезалась в дорожный знак.