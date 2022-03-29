Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом в Сыктывкаре

После аварии с автобусом и автомобилем Lifan в столице Коми в больнице оказались 5 человек. Об этом рассказали в УГИБДД региона.
Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла в 8.40, когда 32-летняя женщина за рулем Lifan ехала по Тентюковской со стороны Кутузова в направлении Петрозаводской. Возле дома №74 по Тентюковской она не справилась с управлением и вылетела на встречку, где врезалась в ПАЗ.
Женщина отделалась тупой травмой живота, была пристегнута. А вот пассажирам автобуса повезло меньше. У пятилетнего мальчика, а также пассажирок 1960, 1975 и 1977 годов рождения диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Еще одна пассажирка 1987 года рождения кроме сотрясения мозга получила перелом кости носа. Все пострадавшие в автобусе люди госпитализированы.