Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом в Сыктывкаре

После аварии с автобусом и автомобилем Lifan в столице Коми в больнице оказались 5 человек. Об этом рассказали в УГИБДД региона.

Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла в 8.40, когда 32-летняя женщина за рулем Lifan ехала по Тентюковской со стороны Кутузова в направлении Петрозаводской. Возле дома №74 по Тентюковской она не справилась с управлением и вылетела на встречку, где врезалась в ПАЗ.