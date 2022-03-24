На один из городов Коми обрушится мощный снегопад: объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие сутки в Ухте ожидается сильный снегопад, из-за которого сильно ухудшится видимость. В связи с этим в городе объявили штормовое предупреждение.

Госавтоинспекция Ухты предупредила пешеходов и водителей об опасных явлениях на дорогах. Горожанам посоветовали обязательно дождаться остановки машин, а автомобилистам — следить за скоростью и дорогой, а также соблюдать безопасное расстояние и избегать опасных маневров. Особенно внимательными нужно быть у пешеходных переходов.