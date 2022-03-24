В Коми Renault Logan разворотило об грузовик, один человек серьезно пострадал

Как рассказали в Госавтоинспекции, это случилось в 18.00, когда 62-летний водитель Renault ехал со стороны Ухты в сторону Сосногорска. На 358 километре трассы водитель «Рено» выехал на встречную полосу и въехал прямо в большегруз с полуприцепом.

В аварии серьезно пострадала 52-летняя женщина, которая была на переднем сидении рядом с водителем. У нее, помимо сотрясения, диагностировали перелом руки, ушиб грудной клетки, перелом ребер под вопросом, тупую травму живота, травму позвоночника и травматический шок. Сейчас она в больнице. К счастью, она была пристегнута ремнями безопасности, что спасло ее от еще более страшных травм.