Под Сыктывкаром фура пробила ограждение и улетела в кювет

Напомним, в этот день в районе столицы Коми разбушевался очень сильный ветер. В Орбите он валил деревья, где-то разворачивал дорожные знаки, а машины заносило даже на высокой скорости. Стало ли это причиной аварии с грузовиком, пока не ясно.

По словам горожанина, это случилось в период с 15.44 до 17.00 по дороге в Микунь. На трассе Р-25 КамАЗ с полуприцепом протаранил ограждение и вылетел в кювет. На видео заметно, что фура действительно лежит на боку рядом с дорогой. Обстоятельства и подробности инцидента уточняются.

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