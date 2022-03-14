В Коми вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

В суде Сосногорска вынесли решение по делу водителя, который устроил смертельное ДТП 12 апреля 2021 года. Ему назначили год лишения свободы в колонии-поселении и взыскание морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Как выяснилось в суде, в роковой день мужчина ехал за рулем своего Toyota RAV4 по дороге Сыктывкар-Нарьян-Мар в сторону Сосногорска. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Auris. После столкновения Auris выехал на встречную полосу, где столкнулся с КИА PS. Водитель КИА через неделю после произошедшего скончался в больнице.