В Коми столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие

В 6.30 утра 3 марта в Сысольском районе столкнулись два микроавтобуса. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

По информации Госавтоинспекции, 24-летний водитель микроавтобуса "Хендэ" ехал со стороны "Вятки" в направлении Котласа. На 618 км автодороги Чекшинко - Тотьма - Котлас – Куратово он выехал на встречку и врезался в "Форд Транзит".