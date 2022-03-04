В Коми столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие

В 6.30 утра 3 марта в Сысольском районе столкнулись два микроавтобуса. Об этом сообщили в УГИБДД региона.
По информации Госавтоинспекции, 24-летний водитель микроавтобуса "Хендэ" ехал со стороны "Вятки" в направлении Котласа. На 618 км автодороги Чекшинко - Тотьма - Котлас – Куратово он выехал на встречку и врезался в "Форд Транзит".
Пострадали четыре человека:
Водитель "Хендэ" получил автотравму и перелом бедра. У 42-летнего мужчины, находившегося на переднем пассажирском сиденье, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом бедра.
В "Форде" пострадали двое. У 66-летнего мужчины, находившегося на переднем пассажирском сиденье, выявлены автотравма, перелом кости таза и вывих бедра. 58-летний мужчина, находившийся на заднем пассажирском сиденье, поучил перелом левого бедра.
В Госавтоинспекции отметили, что от более тяжких травм пострадавших спасли пристегнутые ремни безопасности. Водителю "Хендэ" выписано направление на медицинское освидетельствование.