В Коми женщина пыталась спастись от столкновения и лоб в лоб столкнулась с ВАЗом

27 февраля в Княжпогостском районе произошла жесткая авария. На дороге лоб в лоб столкнулись ВАЗ и «Лада». Пострадали двое, сообщает региональное УГИБДД.

ДТП случилось в 11.07. Женщина 1978 года рождения за рулем Lada Largus ехала по дороге Сыктывкар-Ухта. На 191 км во избежание столкновения со впереди двигающейся машиной выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ-211440.