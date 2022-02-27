В Коми в аварии с КамАЗом тяжело пострадал пассажир УАЗа

26 февраля в Усинске произошла серьезная авария. В ней сильно пострадал пассажир УАЗа, который угодил под КамАЗ. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 17:00, когда водитель 1960 года рождения за рулем КамАЗ ехал по автодороге подъезд к Усинску со стороны Харьягинского месторождения в сторону Усинска. На 14 км трассы он не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в УАЗ под управлением водителя 2000 года рождения.