В Коми в аварии с КамАЗом тяжело пострадал пассажир УАЗа

26 февраля в Усинске произошла серьезная авария. В ней сильно пострадал пассажир УАЗа, который угодил под КамАЗ. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.
ДТП случилось в 17:00, когда водитель 1960 года рождения за рулем КамАЗ ехал по автодороге подъезд к Усинску со стороны Харьягинского месторождения в сторону Усинска. На 14 км трассы он не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в УАЗ под управлением водителя 2000 года рождения.
Пассажир УАЗа получил серьезные травмы — травматический шок, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом плеча, травму грудной клетки, перелом ребер, гемопневмоторакс - попадание воздуха и крови в грудную клетку. Госпитализирован. В момент аварии находился на переднем пассажирском сидении.
Стаж водителя с 1978 года.