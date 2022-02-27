Житель Коми выехал на встречку и спровоцировал тройное ДТП

26 февраля в Усть-Вымском районе случилась крупная авария. Водитель «Логана» выскочил на «встречку» и въехал в ВАЗ. Что было дальше, рассказали в региональном УГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 17:25. Водитель Renault Logan ехал по трассе Вогваздино - Яренск в направлении Яренска. На 42 км трассы мужчина пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora под управлением мужчины 1994 года рождения, который двигался во встречном направлении. После этого Logan откинуло на свою полосу, где он столкнулся с Chevrolet Niva, которая двигалась в попутном направлении.