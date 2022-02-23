В Сыктывкаре «Ларгус» влетел в авто, а потом в здание

23 февраля в столице Коми случилась авария. Об этом порталу «Pro Город Сыктывкар» сообщили читатели.

Как рассказали очевидцы, на перекрестке улиц Школьной и Почтовой столкнулись два «Ларгуса». Как видно на снимках, серьезных повреждений удалось избежать, но из-за столуновения одна из машин влетела в здание. На месте уже раютают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и подробности выяснятся.