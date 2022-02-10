В Сыктывкаре запретят парковать авто на нескольких улицах

В столице Коми установят дорожные знаки, запрещающие остановку авто. О том, где они появятся, рассказали в мэрии.

По информации администрации города, один из таких знаков появится в районе дома №152 по Октябрьскому проспекту. Также запретят парковку машин по обеим сторонам дороги по улице Папанина от дома №5 по улице Александра Католикова до дома №33 по улице Папанина.