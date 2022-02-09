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В Коми под колеса «Приоры» попала 9-летняя девочка

В Коми под колеса «Приоры» попала 9-летняя девочкаФото ГИБДД УХты

9 февраля в Ухте случилось ДТП. Под машину попал ребенок – 9-летняя девочка. Подробности происшествия рассказали в городском ГИБДД.

Авария призошла около 10:43 на улице Портовой. Водитель 1984 года рождения за рулем «Приоры» ехал по улице Геологов со стороны Молодежной в сторону улицы Портовой.

Напротив дома №9 по улице Портовой перед ним вдруг оказалась 9-летня девочка, которая переходила дорогу за много метров от пешеходного перехода. Горожанин не успел ничего предпринять и наехал на нее.

К счастью, ребенок отделался ушибом голеностопного сустава, поэтому в больницу никто не попал.

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