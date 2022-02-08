В Сыктывкаре ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся

Авария произошла еще 7 февраля: в 9:20 неизвестный водитель двигался задним ходом по дворовой территории дома №4 по улице Космонавтов. В этот момент за его автомобилем оказался пешеход, на которого автолюбитель и наехал.

Заметил ли сыктывкарец, что он натворил, неизвестно, но так или иначе с места происшествия он скрылся. 38-летний пешеход получил травму, у него диагностирован закрытый перелом правой стопы. Не госпитализирован, за медицинской помощью обратился самостоятельно.