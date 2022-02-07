В Коми Subaru протаранила КамАЗ: пострадала пассажирка

6 февраля в Усинске случилась жесткая авария. 42-летний водитель за рулем легковушки влетел в камаз. Подробнее об этом рассказали в УГИБДД региона.

В 17:22 мужчина 1961 года рождения за рулем Subaru Forester ехал по дороге «Подъезд к Усинску». На 19 км он не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося КамАЗа с полуприцепом и столкнулся с ним.