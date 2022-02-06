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В Сыктывкаре водитель «Паджеро» протаранил «Дэу» и «вынес» ее на тротуар

В Сыктывкаре водитель «Паджеро» протаранил «Дэу» и «вынес» ее на тротуарГИБДД по Коми

5 февраля в столице Коми произошла авария. Подробности ДТП сообщили в УГИБДД региона.

Около 15 часов 56-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport двигался по Сысольскому шоссе. На перекрестке напротив дома №40 по Сысольскому шоссе при повороте налево на «зеленый» он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 19-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

В аварии пострадал водитель Daewoo. У него сотрясение, черепно-мозговая травма, а также ушибы лица и плеча. Юноша был пристегнут ремнем безопасности

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