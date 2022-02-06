В Коми для спасения пострадавшего в ДТП пришлось вырезать дверь авто

5 февраля в Инте случилась авария. В ДТП пострадал человек. Об этом сообщил «Комиинформ».

По словам горожан, столкнулись Chevrolet и Peugeot. В ГИБДД предварительно рассказали, что 35-летний водитель Chevrolet, выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в Peugeot. После столкновения Peugeot наехал на бордюрный камень.

В результате ДТП пострадал находившийся в иномарке 25-летний молодой человек. Он был госпитализирован. Остальные подробности уточняются.

Очевидцы также рассказали, что для извлечения пострадавшего из машины спасателям пришлось вырезать двери.