В Коми женщина на Datsun влетела в дерево: пострадал 10-летний ребенок

1 февраля в Корткеросском районе произошла авария. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Около 7.00 утра 38-летняя женщина за рулем на Datsun on-DO ехала со стороны Сыктывкара в направлении Усть-Кулома. На 42 км трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск она не справилась с управлением, съехала с дороги в левый кювет и врезалась в дерево.