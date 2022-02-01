В Коми пятилетний ребенок пострадал в аварии с двумя легковушками

1 февраля около 08:10 33-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 двигался по пр.Ленина со стороны ул.Интернациональной в направлении пл.Комсомольской. Напротив дома №41 по пр.Ленина при перестроении с правой полосы на левую не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по соседней полосе без изменения направления движения Hyundai Solaris.
В результате столкновения пятилетний пассажир иномарки получил травмы. Ребенок находился в автокресле и был пристегнут ремнями безопасности, что предотвратило более тяжкие последствия.
В ГИБДД Ухты обратились к водителям и напомнили о соблюдении правил дорожного движения. При приближении к нерегулируемым пешеходным переходам снижайте скорость, перевозите своих детей только в специальных удерживающих устройствах и пристёгнутых ремнем безопасности, не разговаривайте по сотовым телефонам во время движения, в том числе и являясь пешеходом. Не превышайте установленную скорость движения, не управляйте транспортным средством в состоянии опьянения, выдерживайте боковой интервал и безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и помните, что автомобиль является не только средством быстрого передвижения, но и источником повышенной опасности.