В Коми пожилую женщину сбил мусоровоз

По информации УГИБДД региона, 31 января в Усть-Цильме случилось ДТП. В 12:20 44-летний мужчина, управляя мусоровозом, двигался по дороге «подъезд к администрации Усть-Цилемского района» со стороны пер.Юбилейный в направлении ул.Новый квартал с.Усть-Цильма.

Напротив дома №24б по ул.Новый квартал водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего наехал на женщину, которая шла навстречу транспорту по правому краю дороги.В результате ДТП у 63-летней пострадавшей диагностированы ушибы мягких тканей голени и бедра. Госпитализирована.