В Коми пьяный водитель вылетел на встречку и врезался в МАЗ

В Прилузском районе произошла авария. Нетрезвый водитель за рулем УАЗа влетел в МАЗ. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Все случилось 28 января в 22.05. Водитель 1988 года рождения за рулем УАЗ Hunter ехал по автодороге Чебоксары - Сыктывкар со стороны столицы Коми. На 510 км он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с МАЗ с полуприцепом, которым управлял мужчина 1978 года рождения.