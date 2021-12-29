В Коми «Урал» влетел в фургон с пьяным водителем

27 января под Усинском произошла авария. Об этом рассказали в региональном УГИБДД. В 7.220 утра 26-летний молодой человек, управляя грузовиком, двигался по второстепенной дороге со стороны Усинка в направлении п.Харьягинский.

На 14 км автодороги "подъезд к Усинску" при выезде на главную дорогу, выполняя поворот направо, водитель "Урала" не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Kia WE0612, который двигался во встречном направлении.