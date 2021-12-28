В Коми столкнулись «Шкода» и автобус

26 января в Вуктыле произошла авария. В 17:30 женщина за рулем Skoda двигалась по улице Первомайской в направлении Печорской. В районе дома №27 по ул.Первомайской водитель не убедилась в безопасности движения на перекрестке, не уступила дорогу и столкнулась с автобусом НефАЗ, который двигался по главной дороге ул.Печорской со стороны ул.Пионерской.

В результате ДТП 43-летняя пассажирка легкового автомобиля получила ушиб грудной клетки и была госпитализирована. От более тяжких травм женщину спасли пристегнутые ремни безопасности, сообщили в региональном УГИБДД.