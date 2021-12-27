В Коми бензовоз въехал в «Тойоту» на встречке

25 января в Сосногорске произошла авария. В 19:25. Мужчина 1983 года рождения за рулем Mercedes-Benz с полуприцепом-цистерной «Граз» ехал по дороге Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар со стороны Ухты. На 352 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry.

В ДТП пострадали два человека. У водителя Toyota 1986 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб шейного отдела позвоночника, перелом под вопросом. У пассажирки 1963 года рождения – открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, гематома лобной области. Отправлять в больницу их не стали, сообщает БНК.